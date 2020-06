Porod už klepe na dveře: Krásná finalistka České Miss se pochlubila odhaleným bříškem

Kačka Lébr Foto: Instagram K. Lébr

„Pořád mi přijde, že mě se porod vlastně netýká, že je na to ještě dost času, ale sakra ono už je to za dveřmi. Na to, jaký jsem byla celé těhotenství pohodář, se musím přiznat, že začínám být poprděná a psychika se začíná ozývat,“ svěřila se nyní půvabná blondýnka a pochlubila se svým bříškem.

Přestože během těhotenství nabrala 20 kilogramů, rozhodně to není vidět. Dovolit si tak může i obepnuté modely, které odhalují i pupík, který už sotva skryje. „Hlavně že si stěžuji, že mi jsou už jen troje šaty, ale když si objednávám nové oblečení, stejně si objednám zase upnuté hadříky,“ svěřila se modelka, která po celou dobu těhotenství vypadá skvěle a požehnaný stav si užívá. ■