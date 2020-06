Jana Paulová v karanténě přibrala, ale moc hubnout nechce: V určitém věku si musíte vybrat obličej, nebo zadek

Jana Paulová přibrala. Super.cz

Hodně lidí se pochlubilo, jak byli během doby, kdy museli zůstat doma, aktivní. Herečka Jana Paulová (65) ale přiznává, že ona sama k nim nepatřila. "Jediné, co jsem stihla, bylo přibrat," smála se sympatická blondýna.

"Bydlíme u lesa, užívala jsem si příchod jara, svoji rodinu, měla jsem spoustu času, jako nikdy předtím. Poprvé v životě jsem zažila, že bych nic nemusela. Ale jak byl ten časoprostor takový nekonečný a nebylo jasné, kdy to skončí, tak je ta motivace horší a neměla jsem vůbec žádný řád. Takže jsem sice slíbila nakladatelství Albatros, že napíšu knížku o ženském stárnutí, ale moc jsem nepokročila. Lépe se mi pracuje pod tlakem," přiznala.

Zatím si nezopakovala ani svoje role, které ji čekají na letní scéně divadla Kalich. "Ještě ten okamžik nepřišel, říkám si, že to v té hlavě někde je. Budeme zkoušet vždycky den před představením," řekla nám herečka, která si přes prázdniny zahraje sedmkrát a v našem videu vypočítala i hry, na které se diváci mohou těšit.

Kvůli tomu, že se vrací do divadla, se pustila aspoň do hubnutí. "Hraju v takových upnutých šatech, kde je všechno vidět. Už mám dole tři kila, týden skoro nežeru. Ale tolik zase zhubnout nechci. V mém věku už si člověk musí rozmyslet, jestli si bude pěstovat obličej, nebo zadek. Takže někdy je lepší mít plný obličej bez vrásek a větší tu druhou část. Jen to musím udržet, abych ještě mohla hrát lidi a ne nějaké velryby," uzavřela Paulová. ■