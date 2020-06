Tereza Kostková se vrací na letní divadelní scénu: V šortkách do půlky stehen a přiléhavém tílku vypadá jako holčička

Tereza Kostková na zahájení letní scény divadla Kalich Super.cz

"Myslím, že je to něco, co v dnešní době provází leckoho, i když v menším měřítku, než to ta hra v zábavné formě ukazuje. Já tedy nic takového nemám, ale hraju nozofobičku, která je posedlá hygienou a mytím rukou, což se vlastně v době karantény i muselo začít dělat. Načerpala jsem i novou inspiraci. Myslím, že se mnoha lidem i mohlo stát, že se ze zvýšeného strachu mohly ty poruchy rozvinout," mínila Tereza.

Že během karantény nepřibrala a vypadá snad ještě lépe než dřív, už nám Tereza prozradila, když jsme se setkali koncem nouzového stavu. Nicméně na představení programu letní scény jí to slušelo ještě víc i díky tomu, že už si můžeme konečně sundat roušky a v teplém počasí se oblékla do šortek do půlky stehen a těsného tílka. Sekne jí i krátké mikádo, o které několik měsíců nemohla pečovat. "Trošku to odrostlo a tuhle délku mám kvůli seriálu," vysvětlila Tereza, která si na Primě v novém projektu zahraje zvěrolékařku. ■