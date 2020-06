Se zapínáním knoflíčků to nepřehnala a podprsenku vynechala: Kaira Hrachovcová dokáže udělat sexy kousek z každého modelu

Kaira Hrachovcová to se zapínáním knoflíčků nepřehnala. Super.cz

"To mi lichotíte. Když je nějaké focení nebo natáčení, tak se ráda s někým poradím a nechám se obléknout, ale co se týká civilu, tak to řeším sama. Musím se cítit dobře a nevyšla bych, aby mi něco nesedělo," míní. S nakupováním už to moc nepřehání. "Řekla bych, že věci, co se mi kdy líbily, už mám. Jde jen o to, jak si je zkombinuju. Líbí se mi nemít toho moc a nad tím, co si vezmu na sebe, nepřemýšlet," vysvětlila na reopeningu butiku návrhářky Taťány Kovaříkové.

"Její módu a styl znám, přesto jsem neměla moc příležitostí mít na sobě její oblečení, ale všechno, co jsem tady vyzkoušela, mi sedlo a cítím se v tom velmi příjemně," řekla nám Kaira, která si u Kovaříkové vybrala černé šaty v horní části na knoflíčky, z nichž nechala valnou část rozepnutou, takže v dekoltu ukázala několik vkusných šperků ladících s jejím tetováním i to, že podprsenku nechala doma. ■