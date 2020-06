Chandler z Přátel si na Instagramu vystřelil z Davida Beckhama. Ne všichni jeho fór pochopili

David Beckham Profimedia.cz

„Tenhle chlápek má opravdu dobrý vkus. Ať už je to kdokoli,“ napsal Perry k fotce Beckhama a jeho ženy. Ne všichni ale pochopili, že jde o vtip. „Lidi, já vím, kdo to je! Jen jsem žertoval,“ musel vysvětlit herec - k ještě většímu pobavení fandů, kteří jsou naladění na stejnou vlnu jako on. „Tak ještě že jsi nám to objasnil!“ brečeli smíchy.

Smáli se i kolegové z branže jako herečka Zoë Kravitz a komentář přidal i Beckhamův nejmladší syn Cruz. „Hádej, kdo mu to tričko koupil,“ vzkázal představiteli Chandlera, jemuž sarkasmus evidentně není cizí ani v reálném životě. ■