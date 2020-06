Holka, nebo kluk? Vendula Pizingerová má už nyní jasno ve jméně. V 6. měsíci má nahoře jen 6 kilo

Vendula Pizingerová Foto: Instagram V. Pizingerové

V těhotenství přibrala zatím jen 6 kilogramů. "Vše je v bříšku. Cítím se výborně. Nemám žádné problémy," řekla Super.cz.

Zatím netuší, zda s manželem Josefem čekají holčičku, nebo chlapečka, ale co se týče jména, mají jasno. "Na ultrazvuku je stále vidět jen pupeční šňůra, zatím tak nebylo možné zjistit, jestli to je kluk, nebo holka. Já bych samozřejmě chtěla holčičku, Josef i syn Jakub mají jasno, že to musí být kluk. Josef má v životě ve všem kliku, tak se obávám, že šťastnější bude on," směje se Vendula.

"Ve jméně už máme jasno. Bude to Josef, nebo Josefína," dodala Vendula Pizingerová, která v těhotenství vypadá výborně. A jelikož se říká, že holčičky berou krásu, tak pokud bychom se měli řídit jen touto pověrou, také bychom si tipli chlapečka... ■