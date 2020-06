Andrea Pomeje poprvé od operace předvedla poprsí v celé jeho kráse

Andrea Pomeje Foto: foto Filip Matušinský

Známá dýdžejka se rozhodla odhalit před objektivem fotografa Filipa Matušinského, se kterým nefotila poprvé. „Nemám úplně vysoké sebevědomí, takže někde se svlékat nemám ráda, ale Filip je skvělý fotograf, pracuje rychle, takže mi to ani nepřišlo,“ svěřila se nám Andrea, která na snímku předvedla svá ňadra.

„Je to poprvé, co jsem fotila odhalená po operaci prsou. Nejdřív jsem fotila asi 14 dní po operaci, ale to nebyly sedlé a nebylo to ono. Stavěli jsme to tak, aby to nebylo zase moc odhalené, a myslím, že se to povedlo,“ řekla Andrea, která se před objektivem předvedla hned v několika sexy modelech.

„S Andreou jsem se poznal před rokem při focení na kalendář a od té doby naše spolupráce pokračuje, například společným billboardem pro jednu renomovanou kliniku plastické chirurgie. Potěšilo mě tedy, když si mě vybrala pro focení jejích vlastních promo fotek. Práce s ní je sen každého fotografa, protože je krásná a šikovná. Focení tak může neuvěřitelně odsýpat, a to mám rád,“ uvedl fotograf, který Andreu zvěčnil nejen v džínovém modelu, ale také ve spodním prádle nebo odvážném koženém outfitu. ■