Třetí místo v soutěži mu nestačilo: Zpěvák ze SuperStar vyrazil zkusit štěstí na další konkurz

Před několika měsíci se rozhodl zkusit štěstí a šel do SuperStar. Martin Schreiner si hned získal přízeň fanoušků a poroty a díky svému zpěvu skončil třetí. Měsíc po finále letošního ročníku vyrazil opět zkusit štěstí na konkurz.

Martina jsme potkali v Divadle Broadway, kde probíhal casting do nového muzikálu Láska nebeská. „Konkurzy nesnáším, jsem do poslední chvíle v pohodě a jak tam vylezu, tak se začnu klepat. A tohle byl ještě zvláštní konkurz tím, že jsme museli říkat monolog, takže jsem ho řekl do prvního okna,“ svěřil se Super.cz se smíchem Martin, který už má pár muzikálových rolí za sebou.

Měsíc po vyhlášení výsledků už také stihl vydat desku, která je utvořená z jednotlivých písní, které v SuperStar zpíval. „Teď plánujeme šňůru patnácti koncertů s Barčou Piešovou a s Domčou Lukešovou, bude to po celé republice a mezitím bych chtěl vydat svůj první singl, byl bych rád, kdybych to vyšlo přes léto,“ svěřil se zpěvák s tím, že je v jednom kole.

„Neměl jsem ani jeden den volna, skoro nespím, jak jsem z toho nervózní, je toho ze dne na den hodně, z ničeho na sto. Teď se urvu na tři dny a pojedeme s kamarády na Moravu,“ prozradil Martin, že je rád, že si trochu odpočine a nabere sílu na další koncerty. ■