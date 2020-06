Letos jsou spolu 37 let: Jaký je recept na manželské štěstí Václava Kopty a jeho půvabné manželky?

Václav Kopta a Simona Vrbická jsou spolu dlouhých 37 let. Super.cz

Vaška se Simonou jsme potkali na Letní scéně pod žižkovskou věží. "Zrovna dnes jsme zkoušeli další komedii, která bude mít ale premiéru až na podzim. Ale na scéně Komorního Kalichu, dříve Divadla v Rytířské, už máme za sebou dvě spolupráce," vypočítal Kopta.

"Možná před deseti lety bych odpověděla jinak, ale dnes už jsme dozráli do věku, kdy se na to těšíme a rádi spolu trávíme veškerý čas," řekla nám k pracovní spolupráci jeho žena. To herce trochu překvapilo. "U mě to tak není, já se na to těšil vždycky," oponoval.

A jaký má tenhle herecký pár recept na šťastný a dlouhý manželský život? "Určitě velkou míru tolerance a smysl pro humor. Ale my těch celých sedmatřicet let neběželi ruku v ruce po rozkvetlé louce. Občas se nad námi taky blýskalo a byly i rozchody a krize. Ale je fakt, že posledních deset let si to užíváme. Z Itálie jsme se dostali na Havaj," shodli se. ■