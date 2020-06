Martin Maxa (59) makal měsíce na stavbě a tohle je výsledek: Svaly předvedl do půl těla

Martin Maxa natáčel nový klip do půl těla, aby ukázal svaly. Foto: archiv M. Maxy (4x)

„Přijela za mnou na návštěvu kamarádka, filmová režisérka Zita Marinovová. A jak tam tak seděla u kafe a koukala na mě, jak tahám trámy a cihly, ovlivněná svou profesí přišla s nápadem natočit z tohoto prostředí videoklip. Mně se to moc nezdálo, ale Zita, která už se asi během epidemie taky nudila, hned vymyslela úvodní scénku, vybrala písničku a povolala mého syna Ivoše, který je už několik let mým dvorním autorem videoklipů,“ líčí zpěvák původ svého nejnovějšího počinu s názvem Reggae. Klip je momentálně v postprodukci.

A jak to vypadá s Martinovým hotýlkem? „Už se to chýlí k vítěznému konci. Exteriér i interiér jsem si navrhoval sám a také jsem sám přiložil ruku k dílu, nechtějte vidět ty mozoly. Bude se to jmenovat Hotel Galerie. Jednak prý proto, že jsem malíř, a pak z toho důvodu, že hotýlek je prý výstavní. Z výsledku mám velice dobrý pocit a doufám, že mí hosté to budou cítit stejně,“ věří. ■