Věřili byste tomu? Díky nabraným svalům váží Eliška Bučková více než 60 kilo

Eliška Bučková Foto: archiv E. Bučkové

Elišce Bučkové (30), která v minulosti bojovala s anorexií, stále vyčítali její vyzáblost. Sama říká, že dokazovat někomu, že má v jídle pořádek, už dávno nemá zapotřebí. "Vždycky budu mít hubené ruce a dekolt. S tím neudělám nic. Jsem zdravá a spokojená, víc k tomu už nemám co říct," krčí rameny Eliška.

Je sice stále velmi štíhlá, ale její tělo je samý sval. Z cvičení si udělala závislost. Volný si bez tréninku nechává jen víkend. "Od pondělí do pátku mám tréninky, přidala jsem běh. Makám a hrozně mě to baví. A hlavně mě motivují výsledky. Nejen na postavě, ale v tom, co dokážu," prozrazuje Eliška.

"Mám přes 60 kilo. A jsem ráda, že to hodně dělají svaly. Chtěla jsem pevný zadeček a rýsuje se to pěkně," dodala se smíchem Bučková a ukázala vymakané tělo v plavkách. Dokonce v takových, které sama navrhla. "Poprvé budu mít svoji kolekci plavek a jsem nadšená. Léto může začít," uzavřela modelka. ■