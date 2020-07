Problém starý 200 let se podařilo vyřešit firmě Stopskate z Olomouce, aneb z obýváku až do Las Vegas

Jednoduché a bezpečné brzdění na inline bruslích už není, díky českému vynálezu, jen sen.

Dnes už by asi nikdo nejezdil na kole, které by nemělo kvalitní brzdy. Ač se to nezdá i při jízdě na inline bruslích se dosahuje velmi vysokých rychlostí, které se blíží rychlosti jedoucího jízdního kola, a přesto inline brusle už téměř 200 let postrádají kvalitní funkční brzdu.

Stopskate. Pocit pohodlí a bezpečí, spolehlivost a funkčnost.

Když se před mnoha lety poprvé postavil na inline brusle vynálezce a zakladatel firmy Stopskate pan Jaroslav Černý z Olomouce, tak velmi brzy zjistil, že ten největší problém, který musí vyřešit, je bezpečné zpomalení a zastavení. Je docela zajímavé sledovat, co všechno se okolo nás změnilo za 200 let např. v oblasti techniky a elektroniky. Auta, počítače, telefony atd.

Brzdící set na brusli

FOTO: stopskate.cz

Ačkoliv jsou první záznamy o inline bruslích známy už téměř 200 let, v konstrukci těchto kolečkových bruslí nedošlo za toto velmi dlouhé období prakticky k žádným zásadním konstrukčním změnám. Uběhlo asi 20 let a pan Černý se opět vrátil k myšlence, jak by bylo dobré brzdit inline brusle tak jednoduše a bezpečně, jako třeba kolo. Jelikož neměl k dispozici ani tu pověstnou a legendární garáž, ve které začínal montovat své první osobní počítače sám velký Steve Jobs, musel se spokojit s předsíní a obývákem ve svém malém bytě.

Dálkový ovladač

FOTO: stopskate.cz

Asi po půl roce pokusů a snažení se setkal Jaroslav Černý s Ing. Patrikem Partschem, který se pro tento projekt velmi nadchl. V roce 2017 tak byla založena firma Stopskate se sídlem v Olomouci. Po mnoha hodinách práce a po stovkách hodin, odježděných při testování na olomouckých cyklo a inline stezkách, se tak zrodila první elektronická brzda pro inline brusle na světě!

Elektronický brzdící set

FOTO: stopskate.cz

V lednu 2020 uvedla firma Stopskate s.r.o. na trh elektronický brzdící systém pro inline brusle EBS 480 a EBS 480 STRONG, určený pro inline brusle se čtyřmi kolečky. Tento startup firmy Stopskate byl mediálně velmi úspěšně představen hned začátkem ledna 2020 na největším elektronickém veletrhu na světě CES v Las Vegas, kde si této novinky a českého patentu všimly mnohé významné mediální agentury. Například agentura Reuters o tomto startupu napsala, že „Stopskate patřil k tomu vůbec nejzajímavějšímu na zahájení“ a vybrala firmu Stopskate v konkurenci 2500 firem mezi „The best of CES 2020“!

Inline bruslaři po celém světě se tak konečně dočkali opravdové funkční a velmi sofistikované brzdy pro své inline brusle, která jim přinese mnohem vyšší úroveň bezpečí a komfortu při jízdě. Více informací se dozvíte také na oficiálním webu firmy Stopskate www.stopskate.cz ■