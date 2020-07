Herečka, zpěvačka a teď i spisovatelka: Sandra Pogodová si v nové knize vezme na paškál i své kolegy

Sandra Pogodová se věnuje nejen zpěvu a hraní. Super.cz

Vždy hýří optimismem a nezkazí žádnou srandu. I proto je Sandra Pogodová (45) často obsazovaná do komediálních rolí. Vedle hraní se věnuje také zpěvu a v nucené pauze, která vznikla kvůli koronaviru, se pustila také do psaní.

„Vyhovuje mi, že nemusím teď nikde pendlovat, hrát a jezdit zájezdy. Sedím doma a poctivě píšu každý den, musím najet do modelu každodenního psaní a jsem spokojená, že na to mám čas, nevím, kdy bych to jinak dělala,“ svěřila se Super.cz herečka, která minulý rok vydala knihu povídek se svým tatínkem a ta se stala bestsellerem.

„Je to úplně jiné, nikdo vám do toho nekecá, což je perfektní, tedy dokud to neodevzdáte v nakladatelství, protože pak vám do toho začnou kecat,“ svěřila herečka, která zavítala do Divadla Broadway na konkurz na nový muzikál Láska nebeská.

Po delší době se tak potkala se svými kolegy a přiznala, že v nové knížce si je také trochu vezme na paškál. „Ono to vypadá, že je to smyšlené, protože to je takový bizár, že lidi nevěří, že se to opravdu stalo, ale přísahám Bohu, že vše se stalo a teď, co bude v té další knížce, také. Zatím je to nevyčerpatelná studnice historek, teď už tam budu mít dokonce i herecké historky, takže některé kolegy, chudáky malé, tam trochu dehonestuju,“ dodala se smíchem herečka, která prý bude trávit léto doma.

„Léto strávím v Praze a v Čechách s tím, že kupuji nové auto. Já rozbíjím auta, jsem na to mistr, pořizuji lidem náhradní díly, do jejich aut, jsem vlastně takový dobromil,“ prozradila se smíchem Sandra, která si užila cestování do zahraničí v zimě. „Kupuji nové auto, protože bych přes léto chtěla jezdit na výlety a odfrknout si od psaní a navštívit kamarády na Slovensku a v Čechách, mně se to líbí, protože já jsem ještě v zimě byla v Kambodže, Thajsku a Vietnamu, užila jsem si to celý měsíc, takže teď si to dám tady ve Střední Evropě,“ dodala Pogodová závěrem rozhovoru. ■