Moji kluci: Agáta Prachařová se pochlubila snímkem syna Kryšpína s jeho tatínkem

Kryšpín Dopita s tátou Foto: Instagram A. Prachařové

Agáta se pochlubila snímkem z fotbalového zápasu, kam Mirek přišel Kryšpína podpořit. „Moji kluci. A vždy budou. 13 je moje číslo, miluju a budu,“ napsala na Instagramu Agáta, která hned prozíravě všechny upozornila na to, že to neznamená, že by se ke svému ex vrátila.

Agáta Prachařová promluvila o rozvodu s Jakubem Prachařem.

„Nejsme spolu, jen máme hezký vztah a vždy budem,“ vysvětlila. Kryšpín si na nedostatek chlapských vzorů nemůže stěžovat.

Rozuměl si i s Jakubem Prachařem (36), s nímž se Agáta rozvádí. Ten vzal pro změnu Kryšpína na zápas Slavie s Plzní, kde sešívaní po zasloužené výhře slavili mistrovský titul. ■