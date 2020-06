To jste o Leoši Marešovi nevěděli. Už čtyři měsíce chodí s manželkou na terapii

S manželkou Monikou chodí Leoš Mareš k terapeutovi. Foto: Esquire/Benedikt Renč

Svůj život sdílí se svými fanoušky díky Instagramu prakticky online. Mohlo by se zdát, že neexistuje mnoho, co na sebe Leoš Mareš (44) ve světě jedniček a nul neprozradil. Moderátor zveřejňuje fotky z dovolené, postuje videa ze svého bytu či chalupy, prezentuje příbuzné a v jednom z posledních live rozhovorů s manželkou Monikou se dotkl i citlivého tématu společného potomka.

V rozhovoru českou mutaci magazínu Esquire ale mluví o dalším citlivém jevu, ke kterému dochází v jeho manželství. Leoš s Monikou (39) dochází na párové terapie.

„Já chodím každý týden k psychoterapeutovi. Bavíme se o různých věcech a strašně mi to pomáhá. Je to jako s posilovnou. Nikdy se mi tam nechce. Uprostřed sezení je to občas dřina. Dělat na sobě je těžké. Ale nakonec vždy odcházím s dobrým pocitem,“ řekl Leoš.

S odborníkem řeší i téma oceňování se skrze jiné lidi - fanoušky na sociálních sítích. Na Instagramu Mareš nedávno překročil milionovou hranici sledujících.

„No a nedávno se právě na tohle oceňování přes ostatní ptala moje žena Monika, která tam chodí se mnou. A ten pan profesor se na nás tak podíval a říká: Až potkáte někoho, kdo to dokáže, neoceňovat se přes druhé, tak mi ho prosím přiveďte ukázat. To mě v ten moment uklidnilo. Není na tom nic špatného a svým způsobem to tak má každý. A jestli je ten zájem sledujících skutečný, není zas tak důležité. Ale návykový je Instagram samozřejmě extrémně. Proto je tak úspěšný,“ svěřil se v rozhovoru Leoš.

Šéfredaktor magazínu Petr Matějček se Mareše ptal, co ho k návštěvám psychoterapeuta přimělo. „Protože mi některé mé reakce na určité podněty připadaly horší, než by mohly být. Chtěl jsem je pochopit. Chtěl jsem na sobě začít pracovat. Jak jsem říkal, je to, jako když máte povislé břicho a rozhodnete se chodit do fitka. Chodím jednou týdně a Monika mi říká, že bych tam měl možná chodit každý den. A je to pravda. Vždy po setkání jsem milionový a v průběhu týdne se to pozvolna zase ztrácí,“ uvedl Leoš s tím, že na terapii dochází poslední čtyři měsíce.

Svou upřímností a otevřeností moderátor sejmul stigma, která mnozí vnímají v souvislosti s tímto tématem. ■