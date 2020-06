Známý herec do toho počtvrté praštil: Za ženu si vzal o 39 let mladší studentku

Herec Dennis Quaid si vzal o téměř čtyři dekády mladší doktorandku Lauru Savoie. Profimedia.cz

Dennis Quaid (66) se začátkem června v tichosti oženil. Za manželku si vzal o 39 let mladší Lauru Savoie (27), jež je podle zahraničních médií doktorskou studentkou texaské univerzity. „Neovlivníte, do koho se zamilujete. A já se nezamilovávám zrovna snadno,“ svěřil herec s tím, že je přesvědčený, že po třech neúspěšných manželstvích bude tohle už konečně to poslední. „Cítím, že mám skutečnou partnerku pro život,“ uvedl.