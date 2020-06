Zpověď blízkého kamaráda Jaromíra Jágra. Krásnou Dominiku zná. Jaký je nový objev hokejové legendy?

Jaromír Jágr s novým objevem, modelkou Dominikou Foto: Martin Hykl, David Kundrát/ Czech News Center / CNC / Profimedia

A nyní to vypadá, že nejde jen o krátký pokaranténní románek. Podle zákulisních informací spolu Jaromír a Dominika randí už skoro pět měsíců. Seznámili se 7. února v klubu v centru Prahy na akci Oldstars. Jaromír se přišel pobavit za kamarádem DJ Uwou, Dominika v klubu pracuje jako manažerka.

"Oba byli na akci v Duplexu, kde každoročně v tuto dobu máme akci Zpátky do minulosti s DJ Lucasem. Jarda je kamarád, nerad bych k tomu více říkal," řekl Super.cz DJ Uwa.

S Dominikou se DJ zná. "Znám ji od vidění, je to naše branže, víme o sobě, ale osobně ji více neznám. Co ale vím, je to milá sympatická bezproblémová holka. Navíc Jarda je velmi chytrej, není to žádnej blbec, takže jsem si jistý, že blbou holku by vedle sebe neměl a nemá," dodal Uwa. ■