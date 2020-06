Dokonalé postavy Krainové, Bendové i Nývltové s návodem, jak do léta shodit kila se slevou

Jsou stále na očích, a tak je pro ně dokonalý vzhled skoro povinností. Brzy navíc odhalí víc než zářivou pleť bez vrásek. Jak na štíhlé bříško a útlé boky, když mnoho času do léta nezbývá? Celebrity to ví zase jako první.

Klinika Yes Visage Foto: Klinika Yes Visage a.s.