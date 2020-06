Do očí se jí opět nepodíváte: Operní pěvkyně vyvětrala bujné poprsí v pořádném dekoltu

Andrea Kalivodová vyrazila do baru a nikdo se jí nedíval do očí. Super.cz

"Je jim tři a pět, jsou pořádně živí a do školky chodit nemohli. Takže jsme si hráli na zahradě fotbal, běhali jsme po domě, vařili jsme, zahradničili, uklízeli, učili se spoustu nových her. Věnovala jsem se jim na sto procent a neměla jsem pocit, že mi něco utíká. Pro nás to bylo krásné zastavení, i když mi samozřejmě bylo líto seniorů a všech lidí, kteří nemohli být se svými blízkými," svěřila.

Stihla se ovšem učit i novou roli v opeře Le Grand Macabre, kterou bude uvádět Národní divadlo. "Takže jsem neustrnula ani mentálně," doplnila na narozeninách baru v centru Prahy, kam si po karanténě vyrazila poprvé.

"Nejenom, že podporuji návrat kultury nebo cestovního ruchu, i když to se musí opatrně, tak i tu pulzující zábavu a návrat radostných okamžiků a přeju všem podnikatelům, ať se jim to zase podaří nakopnout," uzavřela Andrea, které se díky dekoltu, v němž vystavila své bujné poprsí, opět jen málokdo díval do očí. ■