Fešák ze Slunečné se raduje z úspěchu písně s Evou Burešovou: Do televize opět míří i jeho žena známá z Ulice

Manželé Tomešovi budou natáčet na Primě oba dva. Super.cz

"Je pravda, že mě ty ohlasy, které na písničku Ty a já přicházely, šokovaly. Ale asi je to i tím, že je tam právě Eva Burešová," mínil zpěvák a herec. "Roman je prostě skromný člověk a on si nikdy nepřisuzuje zásluhy za hezkou píseň," doplnila jeho žena. "Je pravda, že tomu udělala velkou službu. Byl to tvrdý kalkul a vyšel," žertoval Roman.

Více než tříměsíční volno už páru skončilo. Roman bude celé léto natáčet Slunečnou a na obrazovky se vrátí i Míša, kterou si určitě pamatujete ze seriálu Ulice. "Chystám nový projekt pro televizi Prima," pochlubila se. "Budeme se tak potkávat nejen doma, ale i ve stejných ateliérech, i když v jiných dekoracích," dodal Roman s tím, že už se musejí zase začít poohlížet po někom, kdo by jim hlídal kluky. ■