Hlavně nebuď teplej, nebo to z tebe vymlátím: Karlos Vémola nevhodně vtipkoval o svém devítiletém synovi

Karlos Vémola Video: archiv FTV Prima

Tak jako v případě dotazů na jeho devítiletého syna, který žije ve Velké Británii s Karlosovou bývalou partnerkou.

V pořadu 7 pádů Honzy Dědka padl dotaz i na to, kdy se do zápasů pustí i jeho děti. A to Karlos rovnou urazil svou expartnerku.

„Můj kluk, ten je trošku měkkej, z toho bude spíš takovej baleťák, je mu devět let, já teda říkám, že šest, protože je chudák takovej pomalejší, on to má po mámě,“ šokoval Vémola, jenž o synovi nemluvil zrovna v superlativech.

„Dal jsem ho na ragby, to vůbec nešlo, to na něj bylo moc drsný, teď jsem ho dal na fotbal. On to v sobě nemá, já to do něj úplně nechci vmlátit, chci, aby z něj byl trochu chlap, ale ne po mým. Když vidím, že to v tom děcku není, tak to v tom děcku není,“ dodal zápasník, který ve svém rádoby vtipkování pokračoval.

„Já mu vždycky říkám, buď si šampión, čeho chceš, můžeš hrát fotbal, ty jseš takovej měkkej, baleťák. Hlavně nebuď teplej, nebo to z tebe vymlátím,“ smál se Vémola, jenž svému synovi na sebevědomí asi moc nepřidává, a ještě je vidět, že trpí předsudky.

