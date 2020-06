Iskra Lawrence sdílela fotky z domácího porodu a promluvila o komplikacích, které ho provázely

Iskra Lawrence se před 8 týdny stala poprvé matkou. Profimedia.cz

Po dvanáctihodinových kontrakcích musela zasáhnout přítomná zdravotnice a dítěti na svět pomoct, porod se totiž zasekl. Iskra, která chtěla rodit do vody, se musela dostat z bazénku, aby z ní žena dítě „vytrhla“, jak modelka doslova uvedla.

Novorozenec se ale hned nenadechl, byla nutná resuscitace. „Když si na to vzpomenu, na to modré tělíčko, bylo to děsivé,“ řekla modelka. „Když pak vaše dítě zapláče, poté co bylo resuscitované... Všechno se seběhlo tak rychle, a tím to vlastně nebylo tak traumatické. Ani to pořádně nemůžu pobrat, co se vlastně stalo, protože naše porodní asistentka si s tím tak rychle poradila. Byla to taková úleva,“ svěřila Iskra.

Nyní s fanoušky sdílela i fotky, které členové její rodiny pořídili v průběhu porodu. „Nebyla jsem si jistá, kolik toho chci zveřejňovat. A ani jsem přesně nevěděla, kolik záběrů a fotek moje rodina pořídila, když jsem byla soustředěná na tlačení, natěšená na dítě a také když jsem si procházela tou nejšílenější bolestí v životě,“ napsala Lawrence.

Pro publikaci svého příběhu, který zveřejnila na youtubovém kanále, se nakonec rozhodla na základě zpráv a dotazů, které jí od fanoušků chodily. „Posílám lásku všem nastávajícím matkám i těm, které se o dítě snaží, stejně tak se modlím za bojovnice s neplodností,“ uvedla modelka, která mateřství považuje za „nejmagičtější, nejvíce naplňující, ale i nejtěžší práci“. ■