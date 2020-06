Místo moře bude v chatové osadě: Ivana Chýlková se po volnu opět vrhla do práce a točí nový seriál

Ivana Chýlková Foto: Super.cz/Herminapress

Zatímco někdo si doma rval vlasy, Ivana Chýlková (56) si poslední tři měsíce volna užívala. Nucenou pauzu v práci si herečka nemohla vynachválit. I tak se opět vrátila do pracovního kolotoče a začala natáčet nový seriál.

„Volno jsem trávila hezky, to byl jeden z mých nejhezčích životních časů a tady to natáčení je takové prodloužení toho volna, protože jsme v přírodě, nikdo nespěcháme na představení, takže je to tady moc hezké,“ svěřila se herečka, která se objeví v připravovaném seriálu režiséra Radka Bajgara s pracovním názvem Chataři.

Rodinný seriál z pera scenáristy Petra Kolečka se točí v chatové oblasti u Nižbora na Berounsku. „Jsem tady za intelektuálku v téhle osadě. Jsem spisovatelka, která sem jezdí za inspirací, do přírody,“ svěřila se nám Chýlková, která přiznala, že dříve k chataření či chalupaření vztah rozhodně neměla. S nuceným volnem si k pobytu na venkově našla cestu.

„My sice chalupu máme, ale do teď jsem k tomu vztah neměla, ale díky koronaviru jsem k tomu získala kladný vztah, opravdu,“ prozradila herečka, která chce mít letní prázdniny volnější. Bude se tak věnovat pouze natáčení, a to právě již zmíněného seriálu pro Českou televizi. „Dělám vždy vše pro to, abych v létě nehrála. Točení mi nevadí,“ řekla Ivana, která se na place potkává s Martinem Myšičkou, Radkem Holubem, Janou Švandovou a mnoha dalšími.

K moři se herečka v létě rozhodně nechystá a ráda si užije dovolenou doma. „Čechy jsou nejkrásnější země, ale to tvrdím už léta, protože já v létě do zahraničí nikdy nejezdím, když už, tak jedu v zimě za teplem, v létě všichni vypadnou pryč a Čechy jsou trochu moje,“ dodala závěrem Chýlková. ■