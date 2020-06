Málem se tam nevešly: Lela Ceterová vystavila vnady v hlubokém výstřihu. Rýpalové si ji vychutnali

Lela Ceterová Foto: Instagram L. Ceterové

„Ať už se večer ve městě všechno otevře... Potřebuju se vyvětrat, chybí mi to. Máma na tahu,“ napsala blondýnka ke snímku, na kterém se vyfikla do modrého outfitu, jako by se chystala na velkolepý večírek. Ženy a muži, kteří zápasníkovu milou obdivují, jí ihned začali lichotit, jak krásnou postavu po porodu má, jak jí to sluší a jakou je inspirací ostatním maminkám na mateřské. Na druhou stranu si bývalá playmate v komentářích přečetla i dost ostrou kritiku.

„Bylo by vhodné něco méně prostitutkoidního. Už nejste sama, máte Lili, tak ať vám to jednou nevytkne, že jí děláte ostudu.“ „Bez těch prsou a té kachní huby byste byla kočka,“ neodpustily si fanynky. To si ale Lela nenechala líbit.

„Já mám prsa a vždy jsem měla. Když jsem s malou Lili, vždy mám tepláky a trička. Když chci jít na večeři nebo někam ven... tak proč bych se nemohla pěkně obléct? Jen proto, že jsem máma, už mám chodit všude jen v teplácích?“ diví se Ceterová, kterou někteří titulovali opravdu vulgárními výrazy.

Našla ale i své zastánce. „Ano, ano, typický Češi, nejlépe s 30 kg nahoře a pneumatikou kolem pasu, mám už dítě takže nevím, co to je řasenka a mám okopaný nehty... Hlavně papkat hezky s děckem, kynout a priority do života jako si jít zacvičit a něco pro sebe udělat - 0! Je mi na blití z takových komentářů ... Já si myslím, že na vystavování tu jsou jiný expertky, který každý den přidávají fota nahoře bez úchyláčkům, a ne tohle,“ postavila se za Lelu fanynka. ■