Jaroslava Obermaierová je zamilovaná: Do divadla po 5 měsících dorazila s novým mazlíčkem

Na podzim loňského roku se musela Jaroslava Obermaierová (74) po letech rozloučit s věrnou přítelkyní. S krysaříkem Pariskou byla herečka přes deset let a pravidelně ji doprovázela do divadla nebo na společenské akce . Po několika měsících se nyní herečka objevila v náručí s novým společníkem.

„Nebyla jsem tady asi od ledna, strašně dlouho, připadá mi to jako deset let,“ svěřila se herečka po příchodu do divadla s tím, že tak dlouhou pauzu od hraní nepamatuje. Nenechala si tentokrát ujít konkurz na nový muzikál Láska nebeská, který v Divadle Broadway probíhá, a dorazila s novým mazlíčkem. „Je strašně krásný a je na mě hodný. Bohužel nemá moc rád mužský a spíš jde k ženským a bojí se, tak je zatím na mně závislý, což je problém, protože potřebuji někdy odejít někam, kde by pejsek nebyl, a on beze mě pláče, tak se snažím si zvyknout,“ svěřila se herečka, která si pořídila pejska, kterému říká Vašík. S ročním štěnětem čivavy se sžívá a doufá, že si pejsek na divadelní svět zvykne.

„Mívala jsem na natáčení pejska, ta byla hodná a ležela na jednom místě v šatně, byl to krysařík. Ale tenhle jestli bude v šatně plakat, tak se to kolegům nebude líbit, musím to zkusit a uvidíme, doufám, že si zvykne, jsem už zamilovaná samozřejmě,“ prozradila s úsměvem herečka, která byla ráda, že se po pauze opět podívala mezi své kolegy. „Chyběli mi lidi, se kterými jsem zvyklá se vídat a něco si říct, tak to bylo divné, ten telefon, to není ono,“ prozradila herečka, která se v novém představení také objeví. „Já doufám, že to bude role činoherní, do zpěvu už bych se nehrnula, budu to teprve číst, ale dělám tady i v jiných muzikálech a vím, že sem lidi chodí rádi, tak už se těším,“ dodala představitelka drbny Nyklové z Ulice, kterou po pauze začíná opět natáčet. ■