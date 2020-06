Elizabeth Hurley sdílela vzpomínku na svého ex, který skočil z 27. patra

Elizabeth Hurley Profimedia.cz

Elizabeth Hurley a Steve Bing

„Jsem velmi zarmoucená, že už tu můj ex Steve není. Je to hrozný konec. Prožili jsme spolu šťastné chvíle. Tyto fotky zveřejňuji, protože i když jsme prošli těžkými časy, jsou to hezké vzpomínky na milého muže, na nichž záleží. V posledních letech jsme si k sobě opět našli cestu. Naposledy jsme spolu mluvili v den 18. narozenin našeho syna. Je to zničující zpráva a všem vám děkuji za milé vzkazy,“ napsala Liz fanouškům.

„Těžkými časy“ nejspíš narážela na dobu, kdy její ex nechtěl jejich syna uznat za vlastního. Testy DNA jeho otcovství potvrdily.

Také Damian, jenž používá matčino příjmení Hurley, se ozval. K fotce soumraku poděkoval za podporu a laskavost, které se mu dostává. „Je to velmi podivná a matoucí doba a já jsem nesmírně vděčný, že jsem obklopený svou báječnou rodinou a přáteli,“ napsal mladík. ■