Bankéř z reklamy se syna dočkal ve 43 letech. S otcovstvím jsem si dával na čas, říká

Tomáš Jeřábek (vlevo) a Tomáš Měcháček v 7 pádech Honzy Dědka

Do toho dorazil i se svým kolegou ze zmíněné reklamy a jmenovcem Tomášem Měcháčkem. A protože také on je otcem, dvojnásobným, řeč došla i na jejich výchovné metody.

„Jsem dánský fotr, hodný táta, já totiž neumím být přísný. Ale já myslím, že to přijde s věkem, až to bude potřeba. Ale teď beru hodně ohled na to dítě. Třeba když jdeme na hodinovou procházku, tak ho nechám jít, kam chce, a jdu za ním,“ podělil se Jeřábek o dosavadní zkušenosti.

To jeho kolega má na výchovu dětí trochu jiný názor - a rád poradí. „Říkám mu, aby za ním nechodil a spíš ho chytl za ruku, když ho převádí přes ulici. A aby před ním nekouřil. Ale to mu říkám až od doby, kdy jsem přestal kouřit já,“ svěřil Měcháček s tím, že to bylo před rokem a ze dne na den. „V jeden večer jsem se překouřil. Šel jsem do sprchy, kde jsem vyplivl hlen a bylo to strašné, pořád si to pamatuju,“ nešetřil detaily.

Na natáčení Měcháček dorazil o berlích, má za sebou operaci kvůli prasklé achilovce. „Hrál jsem nohejbal a dohrál jsem. Šlo mi to skvěle,“ řekl na vysvětlenou. ■