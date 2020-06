Věřili byste, že vůbec necvičí? Andrea Pomeje předvedla své hříšné tělo jen ve spodním prádle

Andrea Pomeje Foto: Filip Matušinský

Do fitka zavítá jednou za uherský rok a k nadšeným sportovkyním nepatří. I přesto se může Andrea Pomeje (32) chlubit dokonalým tělem. Postavu dostala známá česká dýdžejka darem od Boha a při pohledu na její křivky je škoda, že je tak často schovává za mixážním pultem.

Sexy brunetka se nyní rozhodla opět si stoupnout před objektiv profesionála a nechat se zvěčnit. „Důvod focení bylo nechat si udělat nové promo fotky, a to pro moje plakáty, které posílám v rámci hraní. Naposledy jsem je fotila před dvěma lety a už to chtělo něco nového,“ svěřila se nám Andrea ke svým zbrusu novým snímkům, které vytvořil fotograf Filip Matušinský.

„Byli jsme domluveni už na leden, pak přišla karanténa, takže jsme se k tomu dostali až nyní. Sice nejsem úplně ve formě, ale s Filipem se skvěle pracuje. Nemám úplně sebevědomí se odhalovat a zdlouhavé focení na celý den není nic pro mě. S ním se spolupracuje rychle a troufnu si i na odvážnější fotky,“ prozradila Andrea, které se nechala zvěčnit v černém spodním prádle. Nutno říct, že na její postavě nenajdete chybičku.

„Zrovna začínám cvičit, řekla jsem si, že se sebou musím něco udělat, už jsem se po těch měsících doma necítila dobře. Fotky i tak dopadly na výbornou,“ svěřila sebekriticky Andrea, která je ráda, že se po nucené pauze opět vrací k hraní.

„Začínám zase pracovat a jsem za to ráda, mám plný červenec, a přestože nebudou festivaly, určitě mě čeká řada letního hraní na koupalištích a podobně. Vedle toho se už nyní těším na září a O2 arenu, kde si zahraji na narozeninovém koncertě Michala Davida. Muselo se to nyní odložit, ale doufám, že na podzim to dopadne,“ dodala Pomeje. ■