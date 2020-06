Perličky z natáčení Chobotnic z II. patra: Dětským hereckým hvězdám konzervatoř zabouchla dveře před nosem

Žaneta Fuchsová, Milan Šimáček a Dagmar Havlová ve filmu Chobotnice z II. patra Profimedia.cz

Skvělí dětští herci

Diváci Evu a Honzíka milovali – oba byli bezprostřední, spontánní a před kamerou působili jako dobře sehraná dvojka. Všichni jim také předvídali zářnou hereckou budoucnost. Kupodivu se tak nestalo.

Co komisi přelétlo přes nos?

Žaneta Fuchsová se před kamerou objevila poprvé už v pěti letech jako Terezka v pohádce Kočičí princ (1978). Roztomilá holčička šla pak z role do role a postupně se objevila v řadě úspěšných filmů a seriálů, mj. Lucie, postrach ulice (1983), Létající Čestmír (1983), Bambinot (1984) či Vlak dětství a naděje (1985).

Měla přirozený talent a často ji srovnávali s další dětskou hereckou hvězdou Tomášem Holým (✝21). Na konzervatoř ji ale nepřijali – prý pro „nedostatek talentu“. Proto vystudovala obchodní akademii, a k filmu se po čase vrátila jako asistentka režie.

Stejný osud potkal i Milana Šimáčka, kterého si národ zamiloval ještě před Chobotnicemi jako kudrnatého prvňáčka Jirku Olivu v seriálu My všichni školou povinní (1984). Překvapivě ani on u přijímaček na konzervatoř neuspěl, a nakonec se vyučil automechanikem. Kdo ví, co komisi na těchto dvou talentovaných dětech vadilo.

Roztoč glóbus…

Rodiče obou dětí hráli Pavel Zedníček (70) a Dagmar Havlová (67). Chemie mezi dospělými a jejich filmovými potomky fungovala prý na výbornou. Fuchsová při jedné příležitosti zmínila, že oběma hercům ještě dlouho po natáčení říkala „mami“ a „tati“.

Možná si vybavíte scénu, kdy Zedníček coby tatínek Holan přinese glóbus a řekne mamince, ať ho roztočí a zapíchne do něj prst. A rodina prý pojede na prázdniny tam, kam se trefí. Maminka trefila Portugalsko a jelo se.

Pro západoněmecké diváky šlo o standard, ale ti českoslovenští nechtěli věřit vlastním očím – kdyby to bylo tak jednoduché vzít si pas, sednout do auta a bez jakéhokoli papírování a složitého vyřizování odjet na Západ...

Bohdalová byla zklamaná

Modrou chobotničku namluvil František Filipovský (✝86), zelenou pak Jiřina Bohdalová (89). Herečka byla zpočátku otrávená, že jí byl nabídnut pouhý dabing, ale pak si spočítala, že se jí to vyplatí. Projekt byl připravován pro SRN, odkud chodily vysoké tantiémy.

Zrádné jízdní kolo

V Chobotnicích si zahrála i Jiřina Jirásková (✝81). Role jí předepisovala jízdu na kole. A to byl problém – herečka na něm neuměla jezdit. Sice se to ve svých 54 letech zkoušela poctivě naučit, ale už jí to nešlo. Z kola několikrát spadla, potloukla se, a nakonec to vzdala. A tak ji v záběrech na šlapající nohy nahradila dublérka a v dalších jí přišly na pomoc filmové triky. ■