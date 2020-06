Po šesti letech vyvrátila spekulace o zásnubách s exmanželem Madonny: Oscarová Charlize Theron po svatbě nikdy netoužila

Charlize Theron a Sean Penn Profimedia.cz

V roce 2014 svět obletěly spekulace o tom, že se hvězdný pár zasnoubil a jelikož to nikdy nevyvrátili, brali to fanoušci jako hotovou věc. Oscarovou herečku ale tvrzení zaskočilo.

„Cože? Není to pravda, nikdy jsem se "málem nestala jeho ženou", to jsou sra*ky. Ne, randili jsme, ale to je doslova to jediné, co jsme dělali. Randili,“ nechala se slyšet.

„Byl to vážný vztah, to určitě, ale trval sotva rok. Nikdy jsme spolu nežili. Nikdy jsem nebyla jeho snoubenkou. Nic z toho,“ vysvětlila.

Theron si začala s Pennem na sklonku roku 2013 a rozešli se v červnu 2015. Charlize se několikrát nechala slyšet, že se nikdy nechtěla vdávat, a nyní to zopakovala.

„Nikdy to pro mě nebylo důležité. Díky mým dětem jsem nikdy nebyla osamělá. V mém životě momentálně není pro nic takového místo,“ doplnila herečka, kterou loni dokonce spojovali s Bradem Pittem. ■