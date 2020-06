Ilustrační foto Profimedia.cz

Muž ve videu moc dobře předpovídal, že zahučí do potoka. Pokusil se přejít potok přes dva ležící stromy.

Vypadalo to jednoduše, ale nešťastník se už na začátku hodně bál, a tak si raději schoval mobil do kapsy u bundy. Po pár krocích po „vratké lávce“ se pod ním strom zlomil a muž spadl do potoka i s mobilem v kapse...