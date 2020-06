Díky otcově slávě se prosadila jako herečka. Někdy je dceři (28) Bona Voxe ale spíš na obtíž

Eve Hewson s otcem Bonem Profimedia.cz

„V začátcích jsem to měla snazší. Někteří moji spolužáci byli hodně talentovaní, ale nedostali příležitost. Takový problém jsem nikdy neměla a myslím, že je to kvůli mé rodině. Samozřejmě by to tak nemělo fungovat, ale pokud se vám otevřou nějaké dveře, prostě vejdete.“

Být dcerou frontmana U2 má ale i své stinné stránky. „Může to být trochu na obtíž, když vás nedokážou odlišit od vašich rodičů nebo vnímat jako samostatnou osobu. Často mají také velmi nízká očekávání. Nevěří, že byste mohli být dobří, a když ukážete, že jste, jsou překvapení.“

Herečka se kvůli pandemii koronaviru přestěhovala z New Yorku zpět k rodičům do irského Dublinu. Přestože se těší na návrat do New Yorku, kde žije už deset let, čas se všemi sourozenci si prý náramně užívá. Před tím strávila šest měsíců na Novém Zélandu, kde natáčela mini sérii The Luminaries. ■