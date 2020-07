Stašová trávila v karanténě co nejvíce času se svou slavnou maminkou: Čas v karanténě jsem brala jako darovaný

Jak prožila Simona Stašová karanténu? Michaela Feuereislová

Kvůli pandemii koronaviru přišla celá řada umělců o nasmlouvané kšefty. Situace postihla pochopitelně i Simonu Stašovou (65). Herečka se ale snažila ze situace načerpat to pozitivní.

„Celý ten čas jsem vzala jako čas darovaný, který nesmím promarnit. Tolik času pohromadě, který jsem strávila se svojí rodinou, byl opravdu dárkem,“ svěřila se nám Stašová na tiskové konferenci Letní scény Divadla Ungelt.

Období v karanténě nechtěla oblíbená herečka promarnit. Hodně času trávila se svou maminkou Jiřinou Bohdalovou (89), která za rok oslaví devadesátiny.

„Přes den jsem si četla a pilovala jsem angličtinu, chodila se svými pejsky na procházky a kolem páté odpoledne jsem vzala pejsky a jela za svojí maminkou, která měla uvařeno, pustily jsme si nějaký pěkný film, nebo přišli synové a povídali jsme si bez televize. Taky jsem jezdila se svým mladším synem a jeho dívkou na kole dlouhé trasy. Zkrátka jsem vnímala ten čas jako něco výjimečného v životě, co bych měla využít pro svoje budoucí vzpomínky. Podařilo se mi to beze zbytku,“ nechala se slyšet Simona, která měla prostor k tomu zastavit se a zamyslet se. „Taky jsem si mnohem víc uvědomila, co je vlastně v tom životě lidském nejdůležitější.“ ■