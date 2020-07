Stašová se v létě do Itálie nepodívá. Michaela Feuereislová

Simono, chystáte se letos v létě opět hrát na letní scéně Divadla Ungelt. Není vám líto, že budete opět přes prázdniny pracovat?

Cítím, že těch zdravotních prázdnin jsme si všichni lidé užili od března až až. Člověk je člověkem taky proto, že umí pracovat a práce zahání všechny chmury, takže ne jenom my herci, ale všichni lidé hurá do práce. A pokud si můžu vybrat, tak práce na čerstvém vzduchu je ta nepříjemnější ze všech, proto se na Letní scénu divadla Ungelt opravdu těším. Všechno jsme zvládli my Češi na jedničku, tak se není čeho bát.

Na Letní scéně Ungeltu odehrajete letos osm představení ve třech inscenacích - Drobečky z perníku, Římské noci a Poslední ze žhavých milenců. Vybírala jste je sama, nebo byl výběr na vedení divadla?

Věříte, že ani sama nevím? Jezdím v létě se všemi svými představeními i na Moravu a po Čechách, tak jsme to udělali tak, abych si všechny svoje představení v létě zahrála. Mám je jako takové svoje děti, takže mezi nimi nedělám rozdíly, mám je opravdu všechny strašně moc ráda. Nikdo mi je nevnutil, vybrala jsem si je sama a vybrala jsem si i všechny svoje milé spoluhráče, na které se můžu spolehnout. Je to takový velmi barevný vějíř všech těch mých představení. Je v nich radost a dojetí a smích a krásné chytré myšlenky, je to pro nás pro všechny krásně strávený večer. Pro nás pro herce, i pro diváky.

Budete mít šanci o v létě vyrazit do své milované Itálie?

Ne ne. Skutečně hraji celé léto. A vlastně mi to vůbec nevadí, protože chci být tady u nás. Doma v Čechách. Itálie ale přijede za námi. Tatínek mého syna Marka Eusebio přijede k nám.

Neobáváte se nákazy?

Eusebio žije v Římě a ten tak zasažený jako sever Lombardie nebyl. Pouze jejich vláda, tak jako ta naše, preventivně a hlavně včas zatáhla za brzdu i v Římě a na jihu Itálie a na Sicílii, takže žádný špatný scénář se v těchto končinách nekonal. Zaplať Pán Bůh. Byli jsme s Eusebiem denně ve spojení a jsem moc ráda, že všechno dopadlo dobře.

Slyšel jsem, že vás čeká období naplněné prací a kromě působení na Letní scéně budete zkoušet nové kusy...

V červenci je v divadle ABC volno, hraji tam přes léto pouze čtyři představení mého monodramatu Shirley Valentine a jinak budeme mít klid na zkoušení, celé divadlo budeme mít jen pro sebe. To se moc často nestává, tak se na zkoušení opravdu těším. Vybrala jsem si tak krásnou hru Na zlatém jezeře, a tak báječné spoluhráče, jako je Ladislav Frej, Marika Procházková, Jaromír Nosek, Karel Zima, Vasil Fridrich a Jan Teplý a vím, že to bude radost nejen pro nás herce, ale i pro diváky. Od srpna už budeme vyjíždět na Moravu a po Čechách a pražská premiéra bude v divadle ABC. ■