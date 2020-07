Hvězdy Slunečné zacházejí s jídlem úsporně: Takhle doma šetří Lucie Benešová a Alice Bendová

Hvězdy Slunečné vyrazily společně pomáhat. Michaela Feuereislová

Potravinový dar osobnosti předaly maminkám, které se se svými dětmi ocitly bez zázemí. „K samoživitelkám by měl mít blízko úplně každý, protože skoro všichni máme děti a může nás to také kdykoliv potkat. Já jsem chvíli na děti byla sama a není to vůbec jednoduché. Proto si myslím, že je opravdu důležité jim pomáhat. Je skvělé, že jsme jim dnes mohli udělat radost,“ říká Alice Bendová.

Tato akce také dlouhodobě bojuje proti plýtvání potravinami a apeluje na to, aby lidé zužitkovali i případné přebytky. Lucie Benešová tuto vizi naplňuje beze zbytku. „Vždy chci, aby se všechno jídlo, které uvařím, snědlo. Jsem na to doma docela pes. Nesnáším zbytky, a tak se snažím věci, které zůstanou, zužitkovat do dalšího jídla. Jeden den upeču kuře a druhý den ze zbylého udělám třeba rizoto. Když už něco zůstane a nejde to spotřebovat, máme zvířata a těm to dám. Taky sbíráme pečivo, sušíme ho a dáváme strejdovi, který je na venkově, anebo ho dáváme tomu, kdo to potřebuje,“ potvrzuje.

Stejně je na tom i Roman Tomeš. „Celkově se snažíme žít hospodárně. Krize nás naučila žít střídměji. Snažíme se doma šetřit a neplýtvat. Samozřejmě ne vždy to s malými dětmi úplně vyjde, ale vaříme tak, abychom zbytky surovin z oběda zpracovali třeba na večeři. Například, když je k obědu bramborová kaše, na večer z ní ze zbytku uděláme bramborové placky. Neradi vyhazujeme. Člověka tahle hospodárnost naučí spoustu věcí," upřesnil. ■