Exotická vítězka Hlasu ukázala miminko: Holčičce dala krásné jméno

Annamária d´Almeida ukázala druhorozenou dceru. Michaela Feuereislová

Říkali jste si, kam se ztratila exotická vítězka novácké pěvecké soutěže The Voice Česko Slovensko? Exotická zpěvačka Annamária d´Almeida se věnuje mateřským povinnostem. Těhotenství ostatně přiznala už během loňské soutěže.

"Těhotná jsem byla už v průběhu Hlasu. Vyšlo to tak, nebylo to plánované. Prostě život," řekla Super.cz Annamária. Snědá zpěvačka je už dvojnásobnou maminkou. Starší dcera Helenka se dva týdny před Vánocemi dočkala sestřičky. Ta dostala krásné jméno Evelýna.

Pro zpěvačku bylo pohlaví druhého přírůstku do rodiny do poslední chvíle tajemstvím. "Nenechali jsme si to říct dopředu," svěřila. Holčičku, která je celá maminka, přinesla ukázat kolegům z branže na již tradiční akci Busking pro Slunce, kterou pořádala Nikol Heřmánková Kouklová. ■