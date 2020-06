Zlatý olympionik z Ria Lukáš Krpálek chce ke sportu vést i své děti. Syn u juda zatím nevydržel

Lukáš Krpálek vede děti ke sportu. Herminapress

„Není to poprvé, co jsem zasadil strom. Na naší zahradě je mnou vysazených stromů už několik. Dokonce jako malý jsem chodil na brigády na výsadbu stromků, tak jich na světě už několik je,“ říká úspěšný sportovec a jedním dechem dodává: „Tím, že jsem byl zařazený mezi 105 osobností, to pro mě bylo něco jiného a moc si vážím toho, že jsem se mohl zúčastnit,“ řekl Super.cz Lukáš.

Do botanické zahrady olympijského vítěze doprovodila dcera Mariánka (2). Doma zůstal mladší syn Antonín (4). Lukáš se nám svěřil, že obě děti se snaží vést ke sportu. „Chceme, aby se děti věnovaly sportu. Pohyb je krásná věc a při sportu člověk zažije úžasné věci,“ říká držitel olympijského zlata z Ria.

Dědečkem Krpálkových dětí je šéf tenisového svazu Ivo Kaderka, a tak jsem se ptali, jestli u dětí vítězí tenis, nebo judo. „Když už teď vidím, jak velkou má Toník nohu, tak je dost pravděpodobné, že hodně vyroste. Se dvěma metry by se mu tenis nehrál asi nejlépe. Budu rád, když bude sportovat jakkoli,“ uvedl.

„Syn má ještě na judo čas. Loni jsme ho dali na hodinu juda, ale bylo nám řečeno, že je na to ještě malý. Když se mu trenér věnoval, tak plnil úkoly, ale v momentu, když nad sebou neměl dohled, tak lumpačil,“ říká Lukáš, který se ale nevzdává: „Určitě to bude jeden ze sportů, které budu chtít, aby si vyzkoušel. Bude na něm, jaký sport si ale nakonec vybere.“

Syn Toník je prý živé dítě, a tak se rodiče snaží jeho energii rozumně krotit. „Na zahradě je to velký pomocník. Sází se mnou nejen zeleninu, ale je mi nápomocný i s truhlářskýma pracemi. Často chodíme ven. Je skvělé, když můžeme být venku. Hodně času trávíme na zahradě, nebo vyrážíme na kolo,“ dodal Krpálek. ■