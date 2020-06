Bára Mottlová zhubla za 2 týdny 6 kilo: Prozradila recept a ukázala, že její bujné vnady hubnutí nepoznamenalo

Bára Mottlová zhubla za dva týdny přes šest kilo. Super.cz

Herečka Bára Mottlová (33) se pustila do hubnutí. K fitku a cvičení, kterému se více věnuje i díky partnerovi Pepovi Kůrkovi, přidala i dietu a výsledky se dostavily. A to hodně rychle. "Za dva týdny mám dole šest kilo," prozradila nám.

"Je to asi i díky odvodnění. Jsem z toho sama překvapená a hodně mě to namotivovalo, tak v tom budu vesele dál pokračovat. Hodně jsem seřízla i jídelníček. Jím zdravě, hodně zeleniny, i když ji moc nemusím. Je to pro mě trochu boj. Nevadí mi ovoce, ryby, libové maso nebo mléčné výrobky, ale že bych si dala s chutí mísu salátu, to nemůžu říct," svěřila nám na představení zeštíhlující italské kosmetiky, které moderovala.

"Jsem na sebe hodně přísná, držím to už třetí týden a zhřešila jsem jen tím, že jsem si dala třeba o tři bílky víc do omelety anebo snědla navíc jeden suchar. Ale když člověk vidí ty výsledky, je to ta nejlepší motivace. Sport byl vždycky, ale byla jsem spíš taková zpevněná. Ale s tím jídlem a odvodněním to jde dolů krásně. Mám úžasný odvodňující čaj, kterého vypiju litr a půl denně, takže mi to řeší i pitný režim. Je mi skvěle a nepřipadám si nateklá. Na léto se to bude hodně hodit," upřesnila.

A tím, že si podle svého zvyku oblékla model s pořádným dekoltem, zároveň ukázala, že její vnady hubnutí nepoznamenalo. ■