Jak dlouho by měl muž vydržet při sexu?

Jaká je průměrná délka styku? A stačí to? Jestliže váš partner vydrží v posteli kratší dobu, než byste si přála, nevzdávejte to a přečtěte si pár rad, jak jeho výkonnost prodloužit, může to být snazší, než si myslíte.

Ženy potřebují obvykle více času Některé statistiky udávají, že průměrný styk trvá 10 až 15 minut. Většina dotázaných žen však uvedla že k dosažení orgasmu potřebuje kolem 30 minut. Často se tak stává, že partnerova výdrž je kratší než čas partnerky potřebný k vyvrcholení. Dnes jsou však na trhu běžně produkty, které mužům s intimní výdrží mohu pomoci. Oblíbené jsou hlavně intimní gely a spreje nebo speciální doplňky stravy, které obsahují látky s kladným vlivem na časté příčiny slabé intimní výdrže a pomohou vydržet muži daleko déle. Koupit nyní na IntimniNakupy.cz

Když je času málo, pomoct si můžete sama! Někteří muži však o problému s krátkou intimní výdrží neradi mluví a nechtějí zkoušet produkty, které by jim mohly pomoct. V tom případě může sama žena vyzkoušet produkty, které jí pomohou ke snadnějšímu vyvrcholení v kratším čase. Patří mezi ně intimní gely a spreje nebo doplňky stravy, které zlepšují citlivost u žen a ty mohou pak snadněji dosáhnout orgazmu. Koupit nyní na IntimniNakupy.cz

Bez kvalitní erekce to nejde Častou příčinou slabé intimní výdrže je nedostatečná erekce. Často se stává, že muž neudrží erekci dostatečně dlouho. Než navštívíte lékaře, zkuste některý z přírodních doplňků stravy nebo gelů, které obsahují látky s kladným vlivem na erekci a intimní zdraví muže, a uvidíte, že někdy stačí málo, aby zase bylo všechno, jak má! Navíc jsou bez předpisu a nehrozí vám zdravotní rizika, jako u léků na předpis. Koupit nyní na IntimniNakupy.cz

Pánové, dožeňte to předehrou! Pokud má muž problém s výdrží, je ideální nahnat čas předehrou a dostat tak partnerku do toho správného varu ještě před „akcí“. Taková intimní masáž dokáže divy! Vyzkoušejte pro předehru např. novinku v podobě masážní svíčky Enjoy it! nebo afrodiziakálních svíček MAGNETIFICO a uvidíte, že svou partnerku nažhavíte tak, že vám bude stačit i pár minut. Koupit nyní na IntimniNakupy.cz

Ani dlouhá výdrž nemusí být výhra Spousta mužů má také opačný problém a to, že jim to trvá příliš dlouho. Muži si někdy myslí, že čím delší milování je, tím lépe. Ve skutečnosti tomu však tak není. Pokud je milování příliš dlouhé, nemusí to pro partnerku být již komfortní. Pokud tedy potřebujete své milování „urychlit“, vyzkoušejte sexy prádlo, podvazky nebo nezbedné kostýmky, které 100% partnera rozžhaví! Koupit nyní na IntimniNakupy.cz