Aňa Geislerová měla na dobu karantény naplánované volno už dopředu: Jak trávila čas se svými třemi dětmi?

Aňa Geislerová trávila karanténu doma se třemi dětmi. Super.cz

"Nevím, jak to mám shrnout, aby se to třeba někoho nedotklo. Já všechno dotočila a tři dny na to se zavřela škola. Měla jsem hotovo a volno jsem měla mít až do května. Očekávala jsem velkou pauzu, a protože moje děti jsou velcí mazlové, byla jsem hrozně šťastná, že je mám doma. Je mi líto, že to říkám, pro mnoho lidí byla ta situace složitá a pro hodně lidí komplikovaná i tím, že museli být s dětmi doma, ale já byla strašně spokojená," svěřila nám herečka.

"Je ale pravda, že na začátku to byla velká úzkost a nezvyklá situace, ale pak se mi to líbilo. Karanténu jsme dodržovali poctivě, ani jsme neměli tendenci někam vyrážet už díky tomu, že jsme na Prahou a máme zahradu, tak tam ta potřeba nebyla. Vrhli jsme se jako celý národ na pečení, vaření, uklízení a vyklízení domova a dodělávky všech restů," doplnila Aňa Geislerová. ■