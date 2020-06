První rozhovor po narození dcery: Aneta Krejčíková má nahoře 12 kilo. Promluvila o svém domácím porodu

Aneta Krejčíková o kilech navíc, mateřství a domácím porodu Super.cz

"Já jsem tady vždycky buď těhotná, nebo kojící," smála se Aneta, která porodila před dvěma a půl měsíci a péči o dvě děti, mezi nimiž je jen velmi malý věkový rozdíl, prý zvládá dobře. "Beník sestřičku přijal hezky a zvládáme to tak nějak automaticky. Malá je naštěstí hodná, dobře papá i spinká," řekla nám Aneta, která v našem videu poprvé promluvila i o tom, jak probíhal její domácí porod.

A jak to má se shazováním těhotenských kil? Nám se zdálo, že už je skoro na své váze. "To se pletete, mám ještě krásných dvanáct kilo nahoře. Strašně teď žeru. Ale plně kojím a neřeším to. Uvidím, jak to půjde dolů, až začnu malé dávat příkrmy," míní Aneta, která v těhotenství přibrala přes dvacet kilo. ■