Sympaťák z muzikálů mění image: Díky svým malým dcerkám si nechal propíchnout obě uši!

„Maminka má díky bohu za této doby práci. Takže maminka je v práci a já si to dneska užívám s dětma,“ prozradil nám spokojeně.

Se Charlotte je před jedenácti lety spojil seriál První krok, během kterého se poznali a dali dohromady. Když ji Přemek poprvé uviděl, bylo mu jasné, že našel tu pravou. Hned jí řekl, že by si s ní dokázal představit mít 4 děti. Zatím si ale vystačí se dvěma princeznami, které jim také umí dát pořádně zabrat.

Protože se Charlotte už taky vrátila do práce, musí si pracovní povinnosti kvůli dětem pečlivě rozplánovat. „Všechno je o vzájemné domluvě. Pevný časový harmonogram tam není a asi to v naší branži ani úplně nejde. Takže když něco nárazově je, nebo když hrajeme spolu, tak potom sháníme hlídání nebo na to máme lidi,“ prozradil sympaťák z muzikálů, kterého nově zdobí dvě náušnice.

Pro nové ozdoby na obou uších se rozhodl na poslední chvíli, když byl s dcerkami u dětské lékařky, která měla holčičkám píchnout první náušnice. Aby Přemek jako správný nebojácný hrdina dcerám dokázal, že o nic nejde, šel na řadu jako první. „Pálek když se něčeho chytne, tak už to nebere zpátky,“ směje se herec. ■