Bývalá hvězda nekonečných seriálů výrazně zhubla: Není to úplně záměrně, přiznává vysoká blondýnka

„Není to úplně záměrně, některé věci jím, některé nejím. Musela jsem přestat pít alkohol, takže to je hned,“ prozradila nám blondýnka s tím, že jde spíš o otázku zdraví, než že by hubnout chtěla.

Na večírcích a společenských akcích proto musí s díky alkoholické nápoje odmítat, což už není taková zábava. „Není to vůbec příjemný, trošku to teď řeším. Jedno pivo si dám. Když je dobrá hudba, tak si zatancuju, to je v pohodě, ale jinak, že bych někde vydržela do rána bez alkoholu, to úplně ne.“ Naštěstí nejde o žádné dlouhodobé zdravotní komplikace, a tak bývalá hvězda Velmi křehkých vztahů nebo Ordinace v růžové zahradě 2 doufá, že se vše brzy vrátí do normálu. „Uvidíme, jak to bude v budoucnu, já si myslím, že to úplně nepůjde bez alkoholu. Mám ho ráda.“

Na úbytku váhy má pochopitelně kromě diety zásluhu její láska k pohybu. „Já cvičím furt, musím, dělá mi to dobře na hlavu. Je to něco, co ke mně patří,“ přiznává herečka, která je také milovnicí otužování, s čímž začala i Eva Holubová (61), Jiří Langmajer (54) nebo moderátorka Lucie Křížková (35). „Každý den jsem lezla do řeky Sázavy, to miluju, že lezu do ledové vody. A když jsme v Praze, tak si dávám sprchu. Já jsem taková extrémistka, miluju studený věci,“ překvapuje Anna Kulovaná. ■