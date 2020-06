Michaela Kuklová předvedla ploché bříško: Princeznu Jasněnku cepuje ve fitku její přítel

Michaela Kuklová Foto: Instagram M. Kuklové

„Začala jsem asi po pětadvaceti letech cvičit! Dnes jsem byla podruhé a nemůžu ani chodit. Přítel mě trénuje a nešetří. Asi ode mě chce mít večer klid,“ vtipkovala Kuklová, jež maká nejen kvůli fyzické formě, ale také proto, aby se cítila dobře po psychické stránce.

Michaela Kuklová pěla chválu na svého přítele.

„Co očekávám? Že nebudu myslet na blbosti, že tím vyženu neduhy z těla a že se zpevním a vytvaruju. Jestli teda vydržím...Tak jsem zvědavá, jestli se dá po padesátce s tělem ještě něco zvládnout,“ dodala odhodlaná pohádková princezna Jasněnka.

Kuklová je ráda, že se k příteli po rozchodu nakonec vrátila. „Je úžasný, přesvědčil mě o tom, že o náš vztah opravdu stojí a všechno spolu zvládneme. Oba dva jsme se shodli, že krize, kterou jsem svým způsobem vyvolala, nám oběma velmi pomohla. Stmelilo nás to. Přišel koronavirus, byla jsem bez práce, do toho nemoc, čekání na výsledky. Byl to zátěžový test. Jsem mu vděčná, jak se to se mnou snaží ustávat,“ řekla nedávno Super.cz Kuklová. ■