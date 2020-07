Mladí umělci včetně Slováčkové a Drahokoupila mezi sebe vzali ostřílené rockery ve věku prarodičů. Senioři jim dali lekci

Petr Harazin je autorem textu poslední písně Karla Gotta Srdce nehasnou. Nyní vytvořil další pecku. Super.cz

„Celé kapele udělalo radost, že tu píseň zazpívalo tolik skvělých interpretů. Písnička dopadla nad naše očekávání,“ tetelil se frontman rockové kapely na oficiálním představení zmíněného songu, kde se k němu pěvecky připojili Petr Janda, Petra Janů, Kuba Ryba, Pavel Callta, Voxel, Sebastian, Pepa Bolan, Pekař, Vojta D, Jakub Děkan, Martin Harich, Milan Peroutka, Anna Julie Slováčková nebo herec Marek Lambora.

Píseň se opírá o téma vztahu k přírodě jako základního prostředí, odkud vychází člověk sám i hudba, kterou vytváří. „Text se měl zaobírat něčím, co je spojené s přírodou a já mám pocit, že v našem kraji, v podhůří Beskyd, je vztah mezi lidmi a přírodou neskutečně silný,“ vysvětluje Harazin a pokračuje: „Ještě jsme nikdy v životě neměli tolik práce na jedné skladbě. Smekáme před producentem Lukášem Chromkem, protože ta píseň má opravdu skvělý sound.“

Po zhlédnutí klipu bude divákům jasné, že si interpreti spolupráci užili. „Sešla se na tom hrozně dobrá parta. Všech nás patnáct, kteří jsem se na tom sešli, si nejdeme po krku a máme se rádi. Myslím si, že by se to lidem mohlo líbit,“ řekl nám na oficiálním představení písně Vojtěch Drahokoupil.

Kromě mladých umělců se v patnáctce interpretů objevily české rockové legendy, jako jsou Petr Janda a Petra Janů. To bylo pro mladší generaci inspirující. „Když jsme natáčeli, tak se Petr Janda divil, že se pohupujeme do rytmu. Dřív se klipy natáčely jinak. Bylo zajímavé vidět to propojení generací. Ale fungovalo to,“ dodal Drahokoupil. ■