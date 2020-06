Už rok se autor textu poslední písně Karla Gotta nedotknul alkoholu: Bez pití je to v životě mnohem jednodušší

Frontman kapely Nebe má za sebou protialkoholní léčbu. Super.cz

Netají se tím, že je abstinujícím alkoholikem. Přestože Petr Harazin neodcházel do protialkoholní léčebny zcela dobrovolně a k léčbě ho donutili členové kapely a rodina, dnes je šťastný, že si dal život do pořádku. O své cestě ke střízlivosti otevřeně hovoří.

„Na začátku jsem o tom začal mluvit z lehce sobeckého důvodu, abych v hudebním prostředí nemusel všude vymlouvat, proč se nenapiju. Nebudeme si nalhávat, že by v tomto prostředí nepilo,“ usmívá se frontman karvinské kapely Nebe.

Harazin má za sebou rok abstinence a zatím vše zvládá s lehkostí. „Zvládl jsem to skvěle. Nečekal jsem, že to bude tak jednoduché. Vnímám, že je to v pohodě,“ říká Petr, který je mj. autorem textu poslední písně Karla Gotta (✝80) s názvem Srdce nehasnou.

Petrovi zatím nevadí pohybovat se mezi lidmi, kteří si nějakou tu skleničku dají. Nijak ho to nesvádí. „Jsem nastavený tak, že je pro mě život bez alkoholu jednodušší než s ním, kdy jsem to nezvládal,“ říká odhodlaně talentovaný umělec. ■