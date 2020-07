Kvůli pandemii koronaviru skončil bez prostředků. Bývalý účastník Tváře uvažoval o práci číšníka

Kdyby nezpíval, obsluhoval by v hospodě. Super.cz

Mladý zpěvák se odstěhoval se svou partnerkou Kristýnou Kubíčkovou na chalupu, kde skládal nové písně. Dokonce zde natočil klip na mobil. „Byl jsem celé dva a půl měsíce na chatě. Nikdo z nás nevěděl, co se stane, až se vrátíme do Prahy. Nebyl jsem totiž vůbec v kontaktu s lidmi, kteří mi dohazují koncerty.

Po návratu jsem vlastně vůbec nevěděl, co budu dělat. Málem jsem využil i toho, že mám maturitu na hotelové škole a šel pracovat do restaurace. Nevadilo by mi dělat čtvrt roku číšníka,“ říká Drahokoupil, který nakonec nebyl nucen změnit obor. „Jsem zajištěný, i moje rodina, tak to nebylo potřeba.“

Vojtu mrzí přístup některých lidí mimo showbyznys. „Lidi o nás umělcích říkali, že si konečně zkusíme pořádnou práci. Co bychom ale dělali bez kultury. Není dobré, když si navzájem podrážíme nohy.“ ■