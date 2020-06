Kvůli roli v Ordinaci na něj řvali „vrahu“. Ani v dalším seriálu si to herec u diváků nevyžehlí

Herec Petr Buchta má „štěstí“ na role grázlů. Video: Prima FTV

Občas se stane, že si diváci spojí seriálový děj s realitou. Což o to, když je postava kladná, je to spíš úsměvná a milá mýlka, ale v případě rolí grázlů to může způsobit značné nepříjemnosti. „V Ordinaci jsem zabil jednu z nejoblíbenějších postav (hrála ji Klára Cibulková - pozn.), a to pak na mě řvali ‚vrahu‘,“ řekl Buchta v rozhovoru pro Právo.

A ani v Modrém kódu si to u diváků nevyžehlí. Hraje sice doktora, ale klaďas to ani tentokrát není. „O. K., ale je to doktor, těšil jsem se. No, a už jsem podle scénáře zabil dva lidi, ale neúmyslně, samozřejmě. Že i jako doktor někoho zabiju, to jsem fakt nečekal,“ uvedl.

Jeho „obětí“ se po pacientovi stane kolega v podání Aloise Švehlíka, docent Šeřík. Dostane infarkt a zemře. „Věděl jsem od začátku, že moje úloha je tady jen dočasná a že skončí takhle,“ uvedl ke konci v seriálu herecký matador. ■