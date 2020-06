Známý český zpěvák dostal ke Dni otců ten nejhezčí dárek

Michael Foret se synem Timem Foto: Instagram M. Foreta

S manželkou Eliškou má zpěvák kromě mladšího Tima dceru Liu, která brzy oslaví 4 roky.

„Kámo, mohlo mě to napadnout, když ses poprvé v týdnu k ségře u oběda postavil, aby Ti dala ochutnat flákotu masa (neboť ty na krupičky nejsi). Tento víkend už stojíš a dnes jsi dokonce skoro sám obešel stůl. A i když se ho musíš pečlivě držet a vypadáš u toho jako ta nejroztomilejší kudlanka, jsi borec. První kroky jsou ty nejdůležitější a ty je dáváš s přehledem!“ napsal zpěvák.

Foret v rámci svého projektu MikAel nedávno vydal nový song Alone Together, který boduje v rádiích i u fanoušků. Přitom vznikl rychle a spontánně. Ale ono se říká, že neplánované bývá to nejlepší...

„Mám rád nečekané věci, zvlášť když se týkají mé tvorby a práce. Má to smysl,“ vzkázal fanouškům Michael.

MikAel - Alone Together

MikAel

„Píseň i text se začaly klubat někdy v lednu/únoru a idea songu je taková, že všichni jsou osamělí, což nás ve výsledku spojuje,“ řekl k Alone Together s upozorněním, že nejde o další „koronavirovou“ píseň. „Je to vlastně obyčejný love song s mírně sociálním přesahem,“ dodal Foret. ■