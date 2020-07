Drew Barrymore popsala vztah s bohémským otcem, který ji opustil jako devítiletou: Divím se, že mě to nepoznamenalo

Drew Barrymore promluvila o vztahu s otcem Johnem. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

John Barrymore (✝72) opustil hereččinu matku Jaid, když Drew bylo pouhých devět let. „Moje matka dala otci divokou kartu, byl to hédonistický poeta, přerostlé děcko. Už jako dítě jsem to chápala. Paradoxně z toho ale nemám žádný otcovský komplex ani jiné psychické problémy,“ rozepsala se v postu na svém instagramovém profilu.

Hereččini rodiče John a Jaid

„Myslím, že by se mi líbilo mít otce, který nebyl tolik pryč. Nebo neodešel. Nebo byl schopný. Ale v žilách mi koluje jeho divokost. Jeho dary jsou tu se mnou. Je na mně, abych přemohla jeho démony.“

Herečka doplnila, že otce nyní miluje takového, jaký byl. „Vím jen to, že oba moji rodiče sehráli velké role v tom, jakou jsem dnes matkou já. Nic z toho není dokonalé, ale funguje to s láskou.“

„Nemám dnes fotku, kterou bych ukázala, jak skvělé to s tátou bylo, můžu jen ukázat, co bylo. To je můj příběh. A je takhle dokonalý. Můj otec mi dal život. Šílený smysl pro humor. A tu divokost, které si nesmírně cením."

Barrymore se proslavila jako sedmiletá. Už od útlého věku navštěvovala s matkou místo školy legendární Studio 54, klub, kde se scházely celebrity. To bohužel vedlo k tomu, že si už jako dítě vytvořila závislost na drogách. V léčebně skončila ve 13 letech. Poté se pokusila o sebevraždu a strávila 18 měsíců v instituci pro psychicky nemocné, než se znovu odebrala na protidrogové léčení. Ve 14 letech se nechala zplnoletnit.

Dnes je hrdou dvojnásobnou matkou dcer Olive (7) a Frankie (6), které má s bývalým manželem Willem Kopelmanem. Navzdory odloučení Drew v roce 2003 přestěhovala otce blíž ke svému domovu, starala se o něj a platila za něj zdravotní výdaje až do jeho smrti. Následující rok podlehl rakovině. ■